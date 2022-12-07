قابس: تسجيل 18 مخالفات انتخابية منذ انطلاق الحملة (رئيس الهيئة الفرعيّة)


Publié le Mercredi 07 Decembre 2022 - 17:35 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس، فرحات بن يحمد، اليوم الأربعاء، بأن الهيئة سجلت منذ انطلاق الحملة الدعائية 18 مخالفة انتخابيّة.
وأضاف، في تصريح لـ"وات"، أن المخالفات المسجّلة تتعلق باستعمال علم الجمهورية في تدوينات فايسبوكية، وبالتعليق خارج الاماكن المخصصة لذلك، والتعليق بدون تأشير من الهيئة، والقيام بنشاط غير مصرح به.

وتتوزع هذه المخلفات، حسب الدوائر الانتخابية، الى 6 مخالفات بدائرة غنوش-المطوية-وذرف-منزل الحبيب، و5 مخالفات بدائرة الحامة-الحامة الغربية، و4 مخالفات بدائرة قابس المدينة-قابس الغربية، و3 مخالفات بدائرة قابس الجنوبية.
وبيّن بن يحمد أن الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس وجّهت تنابيه للمترشحين الذين ارتكبوا هذه المخالفات وطالبتهم باحترام ضوابط الحملة الانتخابية، وفق تأكيده.

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