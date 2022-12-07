قائد المنتخب البلجيكي إيدن هازارد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن إيدن هازارد قائد المنتخب البلجيكي اليوم الأربعاء اعتزاله اللعب دوليا وذلك عقب خروج منتخب بلاده من دور المجموعات لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وشارك المهاجم في مباريات بلجيكا الثلاث في دور المجموعات لكنه لم يهز الشباك في الفوز على كندا والخسارة أمام المغرب والتعادل دون أهداف مع كرواتيا لتنهي بلاده المجموعة في المركز الثالث.



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وخاض هازارد مباراته الدولية الأولى عام 2008 وسجل 33 هدفا في 126 مباراة وساعد بلجيكا على بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 حين خسرت من فرنسا التي فازت فيما بعد باللقب قبل أن يسجل في انتصار بلاده على إنقلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.وكتب هازارد على حسابه في انستغرام "قررت إنهاء مسيرتي‭‭ ‬‬الدولية وتسليم القيادة لزميل آخر".وأضاف موجها حديثه للجماهير البلجيكية "طويت صفحة في مسيرتي اليوم ... أشكركم جميعا على الحب والدعم الذي لا مثيل له. أشكركم على لحظات الفرحة التي تقاسمناها منذ 2008... سأفتقدكم".واستقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا يوم الخميس الماضي عقب المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب المصنف الثاني عالميا في نهائيات مونديال قطر 2022.