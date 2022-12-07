النادي الافريقي: فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة


Publié le Mercredi 07 Decembre 2022 - 15:14 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن النادي الافريقي اليوم الأربعاء أنّ موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة سينطلق الاثنين القادم 12 ديسمبر الجاري و يتواصل لغاية 03 جانفي 2023 .


وأورد النادي الافريقي في بيان له أنّه تقرر تعيين موعد الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة يوم السبت 07 جانفي 2023 ، على أن يتم تحديد المكان و الساعة في بلاغ لاحق.

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كما أشار النادي الافريقي إلى أنه تم توزيع المهام صلب لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين برئاسة عدنان الأسود وعضوية زين العابدين الوسلاتي ومحسن الطرابلسي فضلا عن التومي بن فرحات كناطق رسمي و محمد أيمن شبك ككاتب عام

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