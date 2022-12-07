سليانة: تسجيل 14 مخالفة منذ بداية الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية


Publié le Mercredi 07 Decembre 2022 - 14:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
بلغ عدد المخالفات المسجلة منذ بداية الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية بولاية سليانة إلى غاية يوم أمس الثلاثاء، 14 مخالفة، وفق ماذكرته رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات منيرة البيار.


وبينت اليار في تصريح ل"وات" أن المخالفات تتوزع إلى مخالفات تتعلق بتعليق البرنامج الانتخابي خارج الأماكن المخصصة للغرض وإستعمال علم البلاد التونسية في الحملة الدعائية وتضليل ناخب ودعاية داخل مؤسسة إعلامية

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وأضافت أن عدد الأنشطة بلغ 66 نشاطا موزعا على 3 دوائر إنتخابية وأنه لم ينسحب أي مترشح علما وأن عددهم الجملي يبلغ 25 مترشحا من بينهم إمرأتين

وأشارت إلى أنه تم منذ 3 ديسمبر الجاري تكوين أعوان مكاتب الاقتراع ليتواصل إلى غاية 11ديسمبر الجاري.

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