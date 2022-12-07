في دعوتين منفصلتين... "جبهة الخلاص" ومجموعة من الاحزاب، تدعوان الى التظاهر يوم 10 ديسمبر

دعت كل من "جبهة الخلاص الوطني" ومجموعة من الاحزاب (العمال و الجمهوري و التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والقطب) الى المشاركة في مسيرتين منفصلتين، يوم 10 ديسمبرالمقبل "تمسّكا بحقوق الانسان ورفضا للانتخابات التشريعية القادمة"





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ولئن اختلفت نقطتا انطلاق المسيرتين بالعاصمة فان خط سيرهما يتجه الى شارع الحبيب بورقيبة كما تتقاسم المسيرتان شعارات التظاهر وداوفعه الى جانب توقيت الانطلاق (11 صباحا)وتأتي دعوة "جبهة الخلاص الوطني" (تضم عددا من الاطراف السياسية وحركة النهضة والاحزاب المساندة لها) إلى "التظاهر والغضب" تحت شعار "مسيرة الانقاذ ضدّ الانقلاب" ولتأكيد "تمسّك الشعب التونسي بقيم الحرية وحقوق الانسان والكرامة البشرية ومبادئ الديمقراطية ورفضا للانقلاب وللتسلّط، ورفضا لمسرحية الانتخابات المغشوشة" وفق ما ورد في بيان الدعوة الى التظاهرمن جهتها دعت أحزاب العمال والجمهوري والتيارالديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والقطب التي نظمت عددا من الانشطة السياسية المشتركة، عموم التونسيين الى احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان بالمشاركة في التظاهرة التي تقيمها صباح السبت بالعاصمة للدفاع عن الديمقراطية ورفض المهزلة الانتخابية وصون الحقوق والحريات العامة والفردية "وقد اعلنت الاحزاب المذكورة مقاطعتها للانتخابات التشريعية ومعارضتها لمسار 25 جويلية وهو نفس الموقف الذي اتخذته "جبهة الخلاص الوطني" .