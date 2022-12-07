وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا

التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، "عبدولاي باتيلي"الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذّي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل الأمني الذّي تنظمه اليوم الاربعاء بتونس بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا.





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ووفق بلاغ لوزارة الخارجية فقد مثّل هذا اللقاء الذي جرى مساء امس مناسبة أطلع خلالها المبعوث الأممي وزيرالخارجية على تطورات الوضع في ليبيا على إثر الزيارات الميدانية التّي قام بها منذ مباشرته لمهامه في سبتمبر 2022 والتّي أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين الليبيين وممثّلين عن المجتمع المدني الليبي.وأكّد "باتيلي" على أهمية إيجاد حلّ سياسي عاجل للأزمة بليبيا يقوم على التوافق والحوار بين مختلف الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا بما يستجيب لتطلّعات الشعب الليبي في المضي نحو تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة في أفضل الآجال.من جهته، أثنى وزير الخارجية على جهود الوساطة الأممية لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا مؤكّدا على ضرورة أن يكون الحل ليبيا-ليبيا، في كنف التوافق والحوار الوطني بين مختلف مكوّنات المشهد السياسي الليبي وبعيدا عن كلّ التدخّلات الأجنبية.كما جدّد دعم تونس لخيارات الأشقاء الليبيين واستعدادها المتواصل لمساعدتهم على تجاوز خلافاتهم من أجل الوصول إلى حلّ يضمن المصالحة الوطنية الشاملة والاستقرار بالشقيقة ليبيا.