تقرير: إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني يتورط في شجار بكأس العالم

ذكر تقرير لصحيفة أمريكية أن صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ومهاجم الكاميرون السابق تورط في شجار بعد فوز البرازيل على كوريا الجنوبية في كأس العالم في قطر مساء أمس الاثنين.

ونشرت صحيفة (لا أوبينيون) الصادرة باللغة الإسبانية في لوس أنجليس، مقطع فيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وأظهر إيتو يشتبك مع رجل يحمل كاميرا فيديو خلال خروجه من استاد 974.





وقال التقرير إن المهاجم السابق البالغ عمره 41 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، تصرف بشكل غاضب ضد الرجل وركله وأسقطه أرضا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من إيتو أو الاتحاد الكاميروني أو اللجنة العليا للإرث والمشاريع المسؤولة عن تنظيم كأس العالم.

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ونشر الرجل الذي تعرض للاعتداء، واسمه سعيد مأموني من الجزائر، مقطع فيديو على يوتيوب وأظهر تعرضه لكدمات وقال إنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة.

وأضاف "السبب في الاعتداء أنني ٍسألته عن (بكاري) غاساما وهل دفعت الكاميرون رشوة له".

وكان غاساما أدار مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون في الدور الأخير كأس العالم لتفوز الكاميرون وتتأهل إلى النهائيات في قطر وسط احتجاجات من لاعبي ومشجعي الجزائر ضد قرارات الحكم.

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وقضى إيتو مسيرة طويلة في أندية القمة في أوروبا ولعب مع برشلونة وإنتر ميلان وتم تعيينه "كسفير عالمي" للجنة العليا في قطر عام 2019.



وقال التقرير إن المهاجم السابق البالغ عمره 41 عاما، والفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، تصرف بشكل غاضب ضد الرجل وركله وأسقطه أرضا.ولم يتسن الحصول على تعليق من إيتو أو الاتحاد الكاميروني أو اللجنة العليا للإرث والمشاريع المسؤولة عن تنظيم كأس العالم.ونشر الرجل الذي تعرض للاعتداء، واسمه سعيد مأموني من الجزائر، مقطع فيديو على يوتيوب وأظهر تعرضه لكدمات وقال إنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة.وأضاف "السبب في الاعتداء أنني ٍسألته عن (بكاري) غاساما وهل دفعت الكاميرون رشوة له".وكان غاساما أدار مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون في الدور الأخير كأس العالم لتفوز الكاميرون وتتأهل إلى النهائيات في قطر وسط احتجاجات من لاعبي ومشجعي الجزائر ضد قرارات الحكم.وقضى إيتو مسيرة طويلة في أندية القمة في أوروبا ولعب مع برشلونة وإنتر ميلان وتم تعيينه "كسفير عالمي" للجنة العليا في قطر عام 2019.