المستثمرون التونسيون بأبيدجان ليسوا منافسين بل يتطلعون الى شراكات واسعة

من مبعوثة "وات" خديجة البوسالمي - قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، طارق الشّريف، إنّ المستثمرين التونسيين في الكوت ديفوار ليسوا منافسين للايفواريين بل شركاء لهم ويتطلعون الى شراكة مربحة للطرفين.





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وأضاف الشّريف، في كلمة له خلال ورشة عمل انتظمت بمقر وزارة الخارجية الايفوارية، أنّ هذه الشراكة تتم مع بلد يشهد تطورا يوما بعد وتتوفر فيه الموارد البشرية والوسائل العمل.وأكد ان المستثمرين الايفواريين والتونسيين يمكنهم معا تنفيذ البرامج في اقصر وقت لأن المنتوجات التونسية متأقلمة مع الشروط الافريقية، فهي ليست منتوجات منسوخة على المنتوجات الأوروبية بل تمت ملاءمتها مع حاجيات السوق الافريقية سواء على مستوى الجودة أو الأسعار.وأوضح في ذات السياق، ان الشراكة مع التونسيين مهمة للايفواريين من خلال مساعدتهم على خلق القيمة المضافة.وشدّد الشّريف من جهة أخرى، على أهمية تواجد مستثمرين ايفواريين في تونس باعتبارها بوابة تتيح، أيضا، النفاذ الى سوقين جارتين مهمتين وكذلك الى الاتحاد الأوروبي، ويمكن ان تكون قاعدة للتصدير نحو أوروبا.وطالب في هذا الصّدد، بمزيد تسهيل عمل المستثمرين لا سيما في ما يتعلق بتذليل الصعوبات وحلّ الاشكاليات التي قد تعوق المستثمرين خاصة على مستوى الجمارك، مع محاولة اعطاء امتيازات وتسهيلات ديوانية اكثر.واعتبر رئيس "كوناكت" ان برنامج الزيارات الميدانية للبعثة الاقتصادية يعكس حرص المستثمرين التونسيين على استكشاف السوق الايفوارية ومكامن الاستثمار قصد إيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ شراكات ودعم الشراكة المؤسساتية التي تهم القطاع الخاص الايفواري وايضا القطاع والمؤسسات العموميين في كلا البلدين في اطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.ونظمت الورشة غرفة الصناعة والتجارة الايفوارية بالتعاون مع "كوناكت" بمناسبة زيارة بعثة اقتصادية تونسية الى الكوت ديفوار تتواصل حتى 8 ديسمبر 2022.