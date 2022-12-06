كأس العالم 2022 - قائد منتخب كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه للخروج من المونديال

أعرب هيونغ-مين سون قائد منتخب كوريا الجنوبية عن أسفه لخروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد خسارته الكبيرة أمام البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمس الإثنين في الدور ثمن النهائي للمونديال.

وقال سون في تصريحات صحفية "بإمكاني فقط أن أعتذر من جماهيرنا كوننا لم نرتقِ إلى التوقعات"مضيفا "قدمنا أفضل ما لدينا ولكن أعتقد أننا خضنا مباراة صعبة".



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وتابع نجم توتنهام الإنقليزي "اللاعبون والجهاز الفني قاموا بكل ما في وسعهم للتحضير لهذه المباراة".وأعرب سون، عن أسفه لرحيل المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي أعلن استقالته مباشرة بعد الخسارة أمام البرازيل، وقال في هذا السياق "لم يكن لديّ أي شك بشأن أسلوب كرة القدم الذي اتبعه".وأوضح: "كان لدى الكثير من الناس تحفظ على ذلك، لكنهم جميعاً شجعونا عندما لعبنا بشكل جيد في كأس العالم هنا. كنا قادرين على تنفيذ الأشياء التي عملنا عليها خلال السنوات الأربع الماضية".وكان منتخب كوريا الجنوبية، الذي يُعدّ بلوغه الدور نصف النهائي على أرضه عام 2002 أفضل نتيجة لمنتخب آسيوي في المونديال، تأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم قطر 2022 بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الأوروغواي من دون أهداف، وخسر أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد.