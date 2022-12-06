"كوناكت" تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الايفوارية لتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات

( من مبعوثة وات خديجة البوسالمي)- أمضت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، الثلاثاء بالعاصمة الايفوارية أبيدجان، اتفاقية شراكة وتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الايفوارية تهدف الى تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات بين البلدين في اطار شراكة مربحة للطرفين.





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ويلتزم الطرفان، وفق هذه الاتفاقية، التي تولى امضاءها رئيس "كوناكت"، طارق الشريف، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الايفوارية، فامان تورا، بمقر وزارة الشؤون الخارجية الايفوارية، بتوفير المعطيات الضرورية واللازمة وتسهيل التواصل مع الأطراف الاقتصادية والشركاء الاقتصاديين المهمين والمساعدة على تنظيم لقاءات الأعمال والبعثات الاقتصادية وتبادل المعارف والخبرات ومساعدة الطرف الآخر في كل ما يتصل بالمسائل التجارية والاقتصادية المتأتية من السوق المحلية.كما يلتزم الطرفان بتوفير المساندة والتأطير في البحوث التي تخص التجارة والاستثمار من خلال توفير المعطيات والبيانات اللازمة. وأكد كل من رئيس غرفة الصناعة والتجارة الايفوارية، فامان تورا ورئيس " كوناكت" طارق الشريف أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس الرغبة الجدية في تطوير العلاقات الاقتصادية والاسثمارية بين تونس والكوت ديفوار.وتأتي هذه الاتفاقية، في وقت تبحث فيه الكوت ديفوار مزيد دعم علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية وايضا على مستوى الخبرة.