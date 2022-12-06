على اثر ايقاف موزعي الادوية لنشاطهم، نقابة أطباء القطاع الخاص تدعو الأطباء الى ترشيد وصف الادوية لتخطي "الازمة الخطيرة"

دعت النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، كافة الأطباء الى "ترشيد وصف الادوية لمرضاهم قدر الإمكان تماشيا مع الوضعية الراهنة لتخطي هذه الازمة التي وصفتها بالخطيرة، وذلك على إثر قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها بداية من أمس.







وحملت، في بلاغ لها، سلطة الاشراف والجهات الرسمية المسؤولية الكاملة لهذا القرار، محذرة من خطورة الأوضاع التي ستؤول اليها صحة المرضى خلال الأيام القادمة امام فقدان عديد الادوية وخاصة ذات الصبغة الحياتية.



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وعبرت عن تفهمها لموقف الغرفة الوطنية لموزعي الادوية بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خاصة مع انعدام وجود أرضية تفاهم وبوادر حلول ناجعة إزاء مطالبهم النقابية التي وصفتها بالمشروعة.



يذكر أن مطالب الغرفة النقابية هي الحصول على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه وزارة المالية دون انقطاع منذ سنة 2006 .

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وحملت، في بلاغ لها، سلطة الاشراف والجهات الرسمية المسؤولية الكاملة لهذا القرار، محذرة من خطورة الأوضاع التي ستؤول اليها صحة المرضى خلال الأيام القادمة امام فقدان عديد الادوية وخاصة ذات الصبغة الحياتية.وعبرت عن تفهمها لموقف الغرفة الوطنية لموزعي الادوية بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خاصة مع انعدام وجود أرضية تفاهم وبوادر حلول ناجعة إزاء مطالبهم النقابية التي وصفتها بالمشروعة.يذكر أن مطالب الغرفة النقابية هي الحصول على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه وزارة المالية دون انقطاع منذ سنة 2006 .