المجمع الوطني للمحتبز العصرية يعلن عدم إلتزامه بإضراب قطاع المخابز المقرر يوم غد الاربعاء


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 12:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المجمع الوطني للمخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف كوناكت ،عن عدم نيته الدخول في أي إضراب والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية.


وجاء هذا القرار وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن المجمع، إثر ما تمّ تداوله حول إضراب قطاع المخابز المقرر يوم 07 ديسمبر 2022
وللتذكير فإن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، كانت قد أعلنت تنفيذها إضرابا مفتوحا لجميع المخابر المصنفة اعتبارا من يوم غد الاربعاء 7 ديسمبر 2022 في جميع أنحاء الجمهورية

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