رئيس هيئة الانتخابات:" اطراف سياسية تسعى لترذيل وتبخيس العملية الانتخابية التشريعية"

اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على "وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها ، اطراف سياسية"





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وبين رئيس الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، خلال زيارة تفقد ومتابعة اداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت ، ان الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية باي صلة ، هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي ، واصفا العملية باللاقانونية واللاخلاقية.و أضاف بوعسكر ان هذه "المحاولات الكثيرة لن تنطلي البتة على الناخب التونسي باعتبار ان جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم و يمثلون مناطقهم وهم بصدد اجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية مؤكدا ان العملية تجري بصفة سلسة.من جهة اخرى أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، الى ان الهيئة على اتم الاستعداد وطواقمها بمختلف الهيئات الفرعية جاهزة على جميع المستويات لموعد 17 ديسمبر الجاري 2022 ، داعيا عموم الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية .يشار ان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات كان اطلع على مجمل الاستعدادات اللوجستية والبشرية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مشددا على استعداد الهيئة لبحث إمكانية توفير مقر جديد للهيئة الفرعية سواء عن طريق أملاك الدولة او عبر الكراء وتوفير التجهيزات اللازمةكما تابع بوعسكر سير عملية تكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع الجارية حاليا بفضاء مركز التكوين المستمر ببنزرت ،مبرزا بالمناسبة أهمية دور رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ضمن منظومة العملية الانتخابية التشريعية وتحليهم بكل حيادية وشفافية .