البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة 16

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 16 من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقرر اجراء مقابلاتها السبت 10 ديسمبر الجاري.







في قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الأنصار - الزهراء الرياضية (18:00 س)

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في قاعة بير شلوف نابل

الملعب النابلي - النادي الافريقي (18:00 س)

في قاعة سوسة الأولمبية

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النجم الرياضي الساحلي - الشبيبة الرياضية القيروانية (18:00 س)



شبيبة المنازه - الاتحاد الرياضي المنستيري (18:00 س)

القاعة: لم تحدد بعد

الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسي (18:00 س)

القاعة: لم تحدد بعد



في قاعة دار شعبان الفهرياتحاد الأنصار - الزهراء الرياضية (18:00 س)في قاعة بير شلوف نابلالملعب النابلي - النادي الافريقي (18:00 س)في قاعة سوسة الأولمبيةالنجم الرياضي الساحلي - الشبيبة الرياضية القيروانية (18:00 س)شبيبة المنازه - الاتحاد الرياضي المنستيري (18:00 س)القاعة: لم تحدد بعدالدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسي (18:00 س)القاعة: لم تحدد بعد