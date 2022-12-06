البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة 16

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 16 من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقرر اجراء مقابلاتها السبت 10 ديسمبر الجاري.
في قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الأنصار - الزهراء الرياضية (18:00 س)
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في قاعة بير شلوف نابل
الملعب النابلي - النادي الافريقي (18:00 س)
في قاعة سوسة الأولمبية
النجم الرياضي الساحلي - الشبيبة الرياضية القيروانية (18:00 س)
شبيبة المنازه - الاتحاد الرياضي المنستيري (18:00 س)
القاعة: لم تحدد بعد
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرياضي الرادسي (18:00 س)
القاعة: لم تحدد بعد
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