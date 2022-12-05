مخابر "سيف" ستركز مع موفى 2023 مصنعا للأدوية بالكوت ديفوار

من مبعوثة "وات" خديجة البوسالمي- كشف مدير عام الشركة العربية للصناعات الصيدلية "سيف"، رمزي الصندي، ان المجموعة تعمل على الانتهاء من بناء مصنع للأدوية في الكوت ديفوار مع موفي 2023 والذي سيؤمن 20 بالمائة من حاجيات هذا البلد من الادوية.





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وأضاف الصندي في تصريح لـ"وات"، على هامش مشاركة بعثة اقتصادية تونسية الى الكوت ديفوار، ان المصنع الجديد سيرفع قدرة ابيدجان على انتاج الادوية من 6 بالمائة حاليا الى نحو 20 بالمائة وانه سيجري تطويره لاحقا ليشكل منصة اقليمية لتصدير الادوية.وبين ان مصنع الكوت ديفوار للأدوية سيشكل عند افتتاحه اكبر وحدة انتاج على مستوى السوق الايفوارية التي تضم حاليا قرابة 6 وحدات إنتاجية تلبي جانبا ضعيفا من الطلب المتنامي على الادوية.ويأتي تشييد المصنع الجديد في ظل توجهات جديدة للكوت ديفوار في مجال الصحة من بينها التخطيط لرفع قدرة الإنتاج المحلية من الادوية من مستوى 6 بالمائة الى مستويات أعلى وكذلك وضع سياسات للتامين على المرض.واشار الى ان مخابر "سيف"، تستثمر في الكوت ديفوار على اعتبار أهميتها الاستراتيجية وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتصنيفها من طرف المؤسسات الاستثمارية على انها واجهة استثمارية نامية. علما وان مخابر "سيف" تمتلك تجربة تمتد لعقود في مجال صناعة الادوية.ويخطط مصنع مخابر "سيف" الى انتاج تشكيلة واسعة من المنتوجات الدوائية المطلوبة من بينها ادوية القلب والسكري الى جانب مخففات الآلام والمسكنات.وبين ان المصنع سيشغل قرابة 150 عاملا ايفواريا الى جانب استقطاب كفاءات عالية التكوين من تونس للمساعدة على تركيز المصنع وكذلك الاشراف على الانتاج والتكوين خاصة وان صناعات الدواء تتطلب بروتوكلات خاصة وخبرات عالية.يشار الى برنامج هذه البعثة الاقتصادية، التي تنتظم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاقتصاديين الايفواريين وتتواصل حتى 8 ديسمبر 2022 يتضمن عقد ورشات عمل مع الجانب الايفواري حول مناخ الأعمال ولقاءات اعمال رسمية على اعلى مستوى مع كبار المسؤولين والوزراء الايفواريين وزيارات لمؤسسات ومناطق صناعية الى جانب تنظيم منتدى اقتصادي تونسي ايفواري.وسيؤدي الوفد التونسي زيارات ميدانية للتعرف على نشاط ميناء أبيدجان وقرية تكنولوجيا المعلومات والاتصال والبيوتكنولوجيا وكذلك مجمع مهني والأقطاب الاقتصادية الإيفوارية..