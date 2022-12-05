بنزرت: إلغاء إضراب أعوان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة المزمع تنفيذه يوم 7 ديسمبر الجاري


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 17:33 قراءة: 0 د, 59 ث
      
قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب (الفولاذ) التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، إلغاء إضراب أعوان الشركة المبرمج ليوم 7 ديسمبر الجاري، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر ولاية بنزرت.
وتقرّر إلغاء الإضراب نظرا لانطلاق اشغال اللجنة المتركبة من خبراء وتقنيين عن كل من الإدارة العامة لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومعهد الصحة والسلامة المهنية على ان يكون التقرير النهائي جاهزا في اجل أقصاه 31 ديسمبر الجاري، وفق ما أعلن عنه الطرف النقابي بالشركة.

هذا وقد أجّل الاضراب العام لاعوان وموظفي مصنع الفولاذ للمرة الرابعة إثر جلسات تفاوضية سواء بمقر الولاية او بوزارة الشؤون الاجتماعية أو بمقر تفقدية الشغل، للنظر في مقترح مطلب إحالة العمّال المشتغلين في شركة الفولاذ على التقاعد في سن الـ55 سنة من أجل استخدامهم في اشغال متعبة أو ملوثة، والذي أفضى إلى الاتفاق خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 3 أكتوبر الفارط على قيام تقنيين ممثلين عن كل من الإدارة العامة لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية،ومعهد الصحة والسلامة المهنية بزيارات ميدانية للمؤسسة قبل موفى شهر ديسمبر من السنة الجارية 2022، وذلك تمهيدا لاعداد مشروع قرار في الغرض يتم عرضه على جميع الأطراف لابداء الراي قبل ضبط صيغته النهائية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257910



World cup
  16:00 Japon - Croatie
  20:00 Brésil - Corée

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:17 07:17 05:45
Babnet
18°
 Babnet22° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1423°-1520°-1322°-1326°-17
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   