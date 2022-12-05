القصرين: الغرفة الجهوية للمخابز تدعو منظوريها إلى التوقف عن العمل والدخول في اعتصام بداية من الأربعاء المقبل (بيان)


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 17:12 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أصدرت الغرفة الجهوية للمخابز بالقصرين، اليوم الإثنين، بيانا دعت فيه جميع أصحاب المخابز بالجهة الى التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2022 والدخول في اعتصام في مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك على خلفية تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 14 شهرا
وطالبت الغرفة منظوريها إلى الإلتزام بقرار التوقف على العمل والاعتصام، وبعدم القبول بأقل من كامل المبلغ المتخلد بذمة الدولة والمتمثل في مستحقات 14 شهرا، مع عدم القبول بالحلول الوسطية.

ولفتت الغرفة، في هذا السياق، إلى أن القبول بخلاص شهرين فقط يعني إفلاس معظم المخابز بسبب تراكم ديونها والتي لا يمكن تسديدها بالمبلغ المقترح.، وفق ما جاء في ذات البيان.
ومن جهته، أكد رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بالقصرين، عبد الله فريضي، في تصريح إعلامي، أنه عقب إجتماع حضره، صباح اليوم، كافة أصحاب المخابز بالجهة في مقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين، تقرّر تنفيذ إضراب عن العمل كامل يوم الأربعاء المقبل مع الدخول في اعتصام وطني، وذلك على خلفية تأخر صرف المستحقات المادية لأصحاب المخابز لمدة 14 شهرا.

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