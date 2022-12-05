الطاقات البديلة: يجب ألا يؤثر إنتاج الهيدروجين الأخضر على انتقال الطاقة أو أهداف إزالة الكربون

يجب أن لا يؤثر إنتاج الهيدروجين الأخضر على الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الطاقات المتجددة أو أهداف إزالة الكربون بشكل عام، ذلك ما أوصى به تقرير صدر مؤخرا عن المؤسسة الألمانية"هانريش بول ستيفرنغ"، تحت عنوان " من يستفيد من الاستراتيجية التونسية للهيدروجين الأخضر؟ ".

كما أكد التقرير ، الذي يتضمن الملاحظات التي أثارها الخبراء خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة في 12 أكتوبر 2022 في مدينة العلوم بتونس ، على أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يجب أن يتبع معايير صارمة ، من حيث الاهتمامات الاجتماعية.



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كما يجب أن تحترم حقوق الإنسان ويتم توجيهها ، على سبيل الأولوية ، نحو خلق قيمة محلية ووصول المستهلكين المحليين إلى إمدادات الطاقة. جمعت مؤلفة هذا التقرير ، عائدة دلبوش ، التوصيات التي قدمها المشاركون في هذه الورشة لصانعي القرار التونسيين. ومن بين هذه التوصيات ، تطوير عمليات موحدة لاستشارة الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية (المجتمعات ، والباحثون المستقلون ، والمجتمع المدني) التي تكرس مبدأ الموافقة المسبقة والمستنيرة. ويتعلق الأمر أيضًا بمسألة ضمان حق المجتمعات المحلية في رفض مشاريع الطاقة المتجددة على أراضيها أثناء الاستثمار ، من المراحل الأولى ، في الشفافية ومشاركة المعلومات ، لتخطيط سيناريو مفيد لجميع الأطراف والنظر في تقاسم الفوائد مع السكان المحليين لكسب دعمهم وتجنب الصراع معهم . ويحتاج صانعو السياسات أيضًا إلى وضع إطار وطني يحدد معايير مشاركة المجتمع المحلي والفوائد (النقدية أو غير ذلك) لمنشآت الطاقة المتجددة ، مما يضمن حصول المجتمعات التي تستخدم الأراضي على الدعم القانوني ، للتفاوض مع المستثمرين أو شركات الطاقة أو أصحاب المصلحة ، بالإضافة إلى الوصول إلى وساطة مستقلة في حالة النزاع. كما ينبغي على أصحاب القرار أيضًا النظر في بدائل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، من خلال تشجيع تمويل المشاريع التعاونية وتسهيلها في مجال الطاقة اللامركزية أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، فضلا عن الربط الشبكي لهذه الوحدات الصغيرة لتوسيع قدراتها وضمان تنسيق أفضل بين الوزارات والأطراف المشاركة بالفعل في تطوير الاستراتيجية من أجل تعزيز تماسك الجهات الفاعلة المعنية وأهدافها الخاصة. ويعد رسم خرائط المواقع التي يحتمل أن تكون مهتمة بإنشاء مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقديم معلومات عن جدواها ، منذ البداية ، توصية يجب أخذها في الاعتبار من قبل صانعي القرار الوطنيين. ويشير التقرير إلى أن تونس تعمل حاليًا على تطوير استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر ، مؤكداً أنه في خضم إصلاح قطاع الطاقة العالمي ، غالبًا ما يتم تقديم نهج "الوقود النظيف" باعتباره أفضل حل لمواجهة تحديات عجز الطاقة وإزالة الكربون. للاقتصاد ، ولا سيما في قطاعي النقل الصناعي والواسع النطاق. ومع ذلك ، يؤكد التقرير أن استراتيجية الطاقة الجديدة هذه تثير العديد من الأسئلة لتونس ، من حيث المخاطر الاجتماعية والبيئية التي تمثلها. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه "منذ عام 2020 ، ضاعفت برلين شراكات ثنائية لتطوير الهيدروجين الأخضر خارج حدودها ، مع اهتمام خاص بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مثل المغرب ومصر وناميبيا وتشيلي والإمارات العربية والعديد من البلدان الأخرى ، ترغب تونس في وضع نفسها في هذه السوق الناشئة. وهكذا ، وقعت البلاد في ديسمبر 2020 على مذكرة تفاهم (مذكرة تفاهم) لإنشاء تحالف تونسي ألماني بشأن الهيدروجين الأخضر. بين عامي 2021 و 2022 ، تم تنظيم أربعة حوارات بين الوزارات حول هذه المسألة. يمكن أن تمثل هذه السوق الجديد تدفقاً كبيراً للعملة الأجنبية ، ومن هنا تأتي مصلحة السلطات التونسية فيه ، على حساب الأمن البيئي وسيادة الطاقة