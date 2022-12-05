كاس العالم 2022: الليلة ... ملعب "974" يحتضن آخر مباراة قبل تفكيكه


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 12:31 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يستضيف "ملعب 974" سهرة اليوم الاثنين مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بقطر لحساب الدور ثمن النهائي من المونديال وهي آخر مواجهة تقام على هذا الملعب قبل تفكيكه حسب ما افادت به لجنة المشاريع والارث القطرية المشرفة على الملاعب التي احتضنت العرس العالمي.


وسيختفي ملعب 974 بالدوحة بعد استقباله لآخر مواجهة تلعب عليه لحساب المونديال وهو الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج وتم بناؤه جزئيا من حاويات الشحن.
ويعتبر "ملعب الحاويات "أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.
..

.

ولم تذكر قطر بالتفصيل أين سيذهب "ملعب 974" ومتى سيتم تفكيكه بالتحديد وهو الذي استقبل 7 مواجهات في المونديال آخرها الاثنين بين البرازيل وكوريا.
وبحسب مسؤولين في لجنة المشاريع والإرث القطرية فإن الحكومة القطرية تنوي التبرع بمكونات هذا الملعب لإحدى الدول ولكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الدولة حتى الآن.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257898



World cup
  16:00 Japon - Croatie
  20:00 Brésil - Corée

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:17 07:17 05:45
Babnet
19°
 Babnet21° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1521°-1322°-1326°-16
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   