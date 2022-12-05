مونديال قطر 2022: هاري كين يؤكد أنّ مواجهة انقلترا و فرنسا ستكون صعبة على المنتخبين

قال هاري كين قائد منتخب إنقلترا الأول لكرة القدم، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في مباراة إنقلترا والسنغال ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إن منتخب بلاده حقق انتصارا مستحقا على منتخب السنغال وتأهل كما كان يطمح إلى الدور ربع النهائي، مؤكدا أن المواجهة المقبلة أمام المنتخب الفرنسي ستكون صعبة على المنتخبين.

وقال كين في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "نحن سعداء بالفوز على منتخب السنغال"، مضيفا "سعيد أيضا لتسجيلي لهدف واختياري أفضل لاعب في المباراة".







وتابع "لم تكن مواجهة سهلة كما يعتقد البعض، بل واجهنا فريقا منظما في البداية، قبل أن نضغط ونخلق فرص ونسجل، وعلينا الآن الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام منتخب فرنسا، وسنعمل على الإعداد لها لندخلها في أفضل حال ومن أجل التأهل ومواصلة المنافسة".

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وأضاف "دوري هو تسجيل الأهداف دائما وقد حاولت التسجيل من قبل خلال دور المجموعات ولم أتمكن، ونجحت في التسجيل في لقاء السينغال، وهذا أمر جيد لي وللمنتخب ككل، والأهم هو دوري ضمن المجموعة والعمل على تحقيق أفضل النتائج".



وكان المنتخب الانقليزي قد فاز أمس بثلاثية نظيفة على المنتخب السينغالي ليضرب السبت القادم موعدا مع المنتخب الفرنسي الذي تأهل بدوره للدور ربع النهائي اثر فوزه على المنتخب البولوني بنتيجة 3-1.



وتابع "لم تكن مواجهة سهلة كما يعتقد البعض، بل واجهنا فريقا منظما في البداية، قبل أن نضغط ونخلق فرص ونسجل، وعلينا الآن الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام منتخب فرنسا، وسنعمل على الإعداد لها لندخلها في أفضل حال ومن أجل التأهل ومواصلة المنافسة".وأضاف "دوري هو تسجيل الأهداف دائما وقد حاولت التسجيل من قبل خلال دور المجموعات ولم أتمكن، ونجحت في التسجيل في لقاء السينغال، وهذا أمر جيد لي وللمنتخب ككل، والأهم هو دوري ضمن المجموعة والعمل على تحقيق أفضل النتائج".وكان المنتخب الانقليزي قد فاز أمس بثلاثية نظيفة على المنتخب السينغالي ليضرب السبت القادم موعدا مع المنتخب الفرنسي الذي تأهل بدوره للدور ربع النهائي اثر فوزه على المنتخب البولوني بنتيجة 3-1.