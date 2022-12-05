البطولة العربية للغولف بطبرقة - تتويج تونس في منافسات الفردي والفرق

حققت رياضة الغولف التونسية تتويجا تاريخيا مزدوجا في البطولة العربية 41 للغولف التي اختتمت مساء الأحد في ملعب الغولف لاسيغال في طبرقة ، وتوجت بلقبي منافسات الفردي والفرق.
وحقق المنتخب الوطني للغولف مساراً موفقا دون اخطا خلال الجولات الأربع للمنافسة ، واحتل صدارة الترتيب منذ الجولة الثانية وحافظ على صدارة حتى اختتام البطولة ونهى هذه النسخة بإجمالي 898 نقطة ويتقدم عن منتخب مصر الثاني ومنتخب السعودية ( حامل اللقب ) وصاحب المركز الثالث في الدورة الحالية.
وتكون الفريق التونسي من بهاء بولاكمين ، وعزيز الدردوري ، ورابح بدوي ، وإلياس برهومي .
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على المستوى الفردي ، نجح إلياس برهومي في التفوق على ابرز منافسيه على غرار ، السعودي سعود الشريف البطل السابق والمصري عيسى أبو العيلة وتوج بلقب البطولة .
ويشار إلى ان اللاعب التونسي الشاب بهاء بولاكمين قدم مردود طيبا وأكمل المنافسات في المركز الرابع.
النتائج النهائية :
- التصنيف الفردي:
1 - الياس برهومي - تونس 286
2 -سعود الشريف - السعودية 289
3 -عيسى أبو العيلة - مصر 292
4 - بهاء بولاكمين - تونس 300
12 - عزيز الدردوري- تونس 303
تصنيف الفرق:
1- تونس 898
2- مصر 916
3 -السعودية 925
4 -البحرين 938
5 -قطر 976
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