البطولة العربية للغولف بطبرقة - تتويج تونس في منافسات الفردي والفرق

حققت رياضة الغولف التونسية تتويجا تاريخيا مزدوجا في البطولة العربية 41 للغولف التي اختتمت مساء الأحد في ملعب الغولف لاسيغال في طبرقة ، وتوجت بلقبي منافسات الفردي والفرق.





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وحقق المنتخب الوطني للغولف مساراً موفقا دون اخطا خلال الجولات الأربع للمنافسة ، واحتل صدارة الترتيب منذ الجولة الثانية وحافظ على صدارة حتى اختتام البطولة ونهى هذه النسخة بإجمالي 898 نقطة ويتقدم عن منتخب مصر الثاني ومنتخب السعودية ( حامل اللقب ) وصاحب المركز الثالث في الدورة الحالية.وتكون الفريق التونسي من بهاء بولاكمين ، وعزيز الدردوري ، ورابح بدوي ، وإلياس برهومي .على المستوى الفردي ، نجح إلياس برهومي في التفوق على ابرز منافسيه على غرار ، السعودي سعود الشريف البطل السابق والمصري عيسى أبو العيلة وتوج بلقب البطولة .ويشار إلى ان اللاعب التونسي الشاب بهاء بولاكمين قدم مردود طيبا وأكمل المنافسات في المركز الرابع.1 - الياس برهومي - تونس 2862 -سعود الشريف - السعودية 2893 -عيسى أبو العيلة - مصر 2924 - بهاء بولاكمين - تونس 30012 - عزيز الدردوري- تونس 3031- تونس 8982- مصر 9163 -السعودية 9254 -البحرين 9385 -قطر 976