إنجلترا تهزم السنغال وتبلغ ربع نهائي مونديال قطر


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 21:57 قراءة: 0 د, 25 ث
      
صعد المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره السنغالي، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في قطر.


وسجل لاعب خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

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وضاعف النجم هاري كين النتيجة لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأضاف الإنجليزي باكايو ساكا الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور.
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