المنستير: إحباط عملية هجرة غير نظامية ونجدة وإنقاذ 22 شخصا

أحبطت اليوم الأحد، الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، عملية هجرة غير نظامية، على مستوى سواحل ولاية المنستير، في اتجاه إيطاليا وأنقذت 22 شخصا، من بينهم 3 أطفال أعمارهم لا تتجاوز 16 سنة وشاب سوري، وفق ما نشرت النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".







وكانت هذه المجموعة من الأشخاص أبحرت خلال بحر مضطرب على متن مركب غير معد للإبحار في أعماق البحر. ووقع بعد نجدة أفرادها وإنقاذهم، إدخالهم إلى ميناء الصيد البحري بصيادة بولاية المنستير.



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وقد تعهّد مركز الحرس البحري بصيّادة، بالأبحاث، للكشف عن الذين نظموا هذه العملية والوسطاء وكل من ستكشف عنهم الأبحاث.



وكانت هذه المجموعة من الأشخاص أبحرت خلال بحر مضطرب على متن مركب غير معد للإبحار في أعماق البحر. ووقع بعد نجدة أفرادها وإنقاذهم، إدخالهم إلى ميناء الصيد البحري بصيادة بولاية المنستير.وقد تعهّد مركز الحرس البحري بصيّادة، بالأبحاث، للكشف عن الذين نظموا هذه العملية والوسطاء وكل من ستكشف عنهم الأبحاث.