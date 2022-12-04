مباراة ودية - فوز النجم الساحلي على القادسية السعودي 2-1

فاز النجم الساحلي على القادسية السعودي 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار استعدادات فريق جوهرة الساحل لموعد استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى.





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وبادر القادسية السعودي بافتتاح التسجيل عن طريق مازن ابو شرارة منذ الدقيقة 12 بضربة راسية قبل ان يدرك النجم الساحلي التعادل بواسطة ياسين الشيخاوي من ركلة جزاء في الدقيقة 29. ومنح الغيني علي صوما الفوز للنجم الساحلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة يسارية من مسافة قريبة.ويحتل النجم الساحلي المركز الاول ضمن المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة من 5 مباريات متقدما بفارق 3 نقاط على الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني من 4 مقابلات.وفي المقابل، يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 15 نقطة في بطولة الدرجة الثانية السعودية من 12 مباراة.