كاس العالم 2022 - تيتي: نيمار جاهز للمشاركة أمام كوريا الجنوبية


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 16:29 قراءة: 1 د, 1 ث
      
قال تيتي مدرب البرازيل إن المهاجم نيمار سيتدرب في وقت لاحق اليوم الأحد وسيشارك مع أبطال العالم خمس مرات في مباراة دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية‭‭ ‬‬غدا الاثنين بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.


وتعرض نيمار للإصابة خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في افتتاح دور المجموعات الأمر الذي أبعده عن الفوز 1-صفر على سويسرا والهزيمة المفاجئة 1-صفر أمام الكاميرون، في واحدة من سلسلة من الإصابات بالفريق.
وقال تيتي في مؤتمر صحفي "نيمار سيتدرب في وقت لاحق اليوم وإذا تدرب جيدا سيشارك".
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وتعرض نيمار لعدة مشاكل في قدمه اليمنى وخضع لجراحة قبل أربع سنوات لعلاج كسر في مشط القدم.
وجاءت أنباء عودته للتشكيلة الأساسية بعدما تلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحفي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد "نعم".
وسيتم الترحيب به بحرارة في فريق يعاني من مشاكل في الجاهزية، حيث أصيب دانيلو أيضا في الكاحل أمام صربيا، كما أصيب أليكس ساندرو في الفخذ خلال مباراة سويسرا.
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واستبعد الثنائي أليكس تيليس وغابرييل جيسوس، الذي أصيب في الركبة أمام الكاميرون، من باقي البطولة أمس السبت.
وقال تيتي إن دانيلو جاهز أيضا للعودة أمام كوريا الجنوبية غدا لكن ساندو سيغيب.
وقال المدرب البرازيلي "إنه لا يزال غير قادر على اللعب. ما يزال يتعافى. دانيلو نيمار عادا".

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