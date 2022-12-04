اقرار النظام الاساسي لتعاونية الاساتذة الجامعيين وقريبا يصدر بالرائد الرسمي

افاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، نزار بن صالح، الاحد، انه وقع إقرار النظام الأساسي لتعاونية الاساتذة الجامعيين بالتوافق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتركيز الهيئة التأسيسية للتعاونية وتحضير مخطّط تحرّكاتها وأشغالها للسنوات الأربع الأولى وما يقابله من ميزانيّة تقديريّة لنفس تلك السّنوات.





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واضاف ل(وات) ان الوزارة قد ارسلت الملفّ إلى كلّ من وزارتي الشؤون الاجتماعية والماليّة يوم 15 نوفمبر 2022، قصد المصادقة، قبل إصدار قرار تأسيس التعاونية بالرّائد الرّسمي.وقال ان التّعاونيّة ستكون، بناء على ما تمّ الاتفاق عليه، هيكلا رسميا معترفا به حتى لا يتمّ الالتفاف عليه أو ضرب مصلحة الجامعيين بإلغائه، كما ستساهم الدولة في تمويله مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى بما سيخفّف من أعباء الانخراط ويزيد من الخدمات ومن قيمتها مشددا على ان الجامعة العامّة ستواصل متابعة الأمر صلب وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية لتحقيق مكسب طالما طالب به الجامعيون وتطلعوا إليه منذ 2013.وشدد على أهميّة إرساء تعاونيّة للأساتذة الجامعيين لما يمكن أن تقدّمه من خدمات وفي مقدمتها تأمين تكاليف السكن اللائق وتغطية الحد الأدنى من مصاريف العلاج فضلا عن توفير ما أمكن من الأنشطة الترفيهية والتّخفيضات على الخدمات.واشار، بن صالح، الى ان الجامعة العامة التزاما منها بمخرجات اللائحة المهنية لمؤتمرها الرّابع، قد اولت هذا الملفّ كلّ الأهميّة التي يستحقّ، واشتغلت عليه بتأنّ وبكلّ مسؤوليّة طيلة الأشهر الفارطة.