احالة صاحب محل بصفاقس على العدالة في حالة تقديم من أجل إخفاء سلع بهدف إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها

كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، احالة صاحب محل بطريق العين بصفاقس على العدالة في حالة تقديم بعد ان حررت ضده فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس محضر بحث من أجل إخفاء سلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، بغاية الترفيع المفتعل في أسعارها.





..



.

.. ...

واوضح بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ان فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بصفاقس وبالتنسيق مع المصالح الأمنية، حجزت في اطار برنامج مراقبة ليلي انتظم امس السبت، 132 لتر من الزيت المدعم وعددا من قوارير الغاز البترولي المسيل من أجل إخفائها وعدم عرضها للبيع لتلبية حاجيات الحرفاء من المستهلكين، وبيعها لاستعمالات مهنية وبأسعار غير قانونية.وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الاستماع الى المعني بالأمر من طرف المصالح الأمنية ليتقرر إحالته على العدالة بحالة تقديم وتتبعه وفقا للتشاريع السارية.كما حجزت فرق المراقبة خلال هذا البرنامج الرقابي الليلي ليوم امس السبت، 28 طن من الخضر تم توجيهها الى سوق الجملة بصفاقس مع تحرير 9 بحاضر بحث.وتم تنظيم الحملة بمداخل صفاقس الكبرى بهدف التصدي لعمليات أو محاولات ترويج منتجات فلاحية خارج المسالك المنظمة واحتكار مواد مدعمة تشهد بعض الضغوطات في التزويد .