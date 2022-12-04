كأس العالم قطر 2022.. مدرب أستراليا يعرب عن الفخر بأداء لاعبيه في المونديال ويعلن انتهاء عقده

أعرب غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي عن فخره بأداء لاعبيه، رغم الخسارة، أمام المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى اليوم على استاد أحمد بن علي في الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم قطر 2022.





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وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا أداء جيدا للغاية أمام منتخب كبير يضم أفضل لاعب في العالم.. أشكر اللاعبين على الجهود التي بذلوها، لم نستسلم رغم التأخر بهدفين وقلصنا الفارق وكنا قريبين من إدراك التعادل في وقت متأخر، لكننا لم نوفق في ذلك. نشعر جميعا بخيبة أمل بطبيعة الحال، لأننا كنا نود أن نواصل في البطولة، لنشرّف الأستراليين بتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي".وأضاف: "ممتن جدا للجميع في منظومة المنتخب بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها كي نصل إلى ما وصلنا إليه في المونديال، حيث استطعنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ مونديال ألمانيا عام 2006.. لقد وصفنا بالبعض بأننا أسوأ منتخب تأهل إلى كاس العالم قطر 2022، لكننا قدمنا مستوى كبيرا وحققنا انتصاريين في دور المجموعات وبلغنا الدور الثاني عن جدارة، وجعلنا كل الأستراليين فخورين بنا، لذا أرى أن المنتخب غادر برأس مرفوع".وعن مستقبله مع المنتخب، قال غراهام أرنولد : "عقدي انتهى مع الاتحاد الأسترالي، ومن المؤكد أننا سنتباحث في المستقبل، لكني أريد أن أخلد للراحة الآن بعد فترة العمل الطويلة منذ التصفيات ثم الملحق ثم التحضير للنهائيات.. لقد بذل الجميع جهودا جبارة وأشكرهم على ذلك".