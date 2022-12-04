البطولة العربية للغولف بطبرقة - نتائج اليوم الثالث

احكم قائد المنتخب التونسي للغولف الياس البرهومي سيطرته على المنافسات الفردية في البطولة العربية للغولف و احدث المنتخب الوطني المنعرج والفوز بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في التاريخ وذلك اثرالجولة الثالثة للبطولة العربية الواحدة والأربعين للغولف التي تجري بملعب لاسيغال بطبرقة بمشاركة 48 لاعبا يمثلون 13 دولة عربية.





..



.

.. ...

على الصعيد الفردي تمكن الياس البرهومي من كسب نقطتين جديدتين على حساب منافسه السعودي سعود الشريف حيث أنهى اللاعب التونسي هذه الجولة برصيد 72 ضربة مقابل 74 ضربة لمنافسه وهو ما جعل اللاعب التونسي يعزز موقفه في الصدارة بمجموع 213 ضربة وبفارق ثلاث ضربات عن سعود الشريف 216 مما سيجعل التنافس على اللقب ينحصر بينهما خلال الجولة الختامية.وتألق اللاعب الصاعد بهاء بولكمين خلال هذه الجولة التي أنهاها في المركز الأولى وحقق خلالها أفضل نتائجه مقدما بطاقة بضربتين تحت المعدل بسبعين ضربة ليتقدم إلى المركز الخامس في الترتيب العام بمجموع 225 ضربة.وعلى الصعيد الفرق أحدث المنتخب التونسي المنعرج برفع تقدمه إلى ثماني نقاط عن ملاحقه المباشر المنتخب المصري برصيد 671 نقطة مقابل 679 بينما أصبح المنتخب السعودي يتأخر بعشر نقاط عن المنتخب التونسي الذي بات قريبا جدا من الفوز بأول لقب في تاريخ البطولة منذ تأسيس الجامعة عام 1992.النتائج:ـ الترتيب الفردي:1 الياس البرهومي تونس 213 نقطة2 سعود الشريف السعودية 2163 عيسى أبوالعلا مصر 2204 نعيم الدين مصر 2215 بهاء بولكمين تونس 22510 عزيز الدردوري تونس 23714 رابح البدوي تونس 241.1 تونس 6712 مصر 6793 السعودية 6904 البحرين 7055 قطر 726.