كأس العالم قطر 2022.. اليابان في مواجهة مرتقبة أمام كرواتيا غدا على استاد الجنوب

يخوض منتخبا كرواتيا واليابان مواجهة مرتقبة، يوم غد /الاثنين/ على استاد الجنوب بمدينة الوكرة في الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2022، في ظل ترقب كبير تحديدا لما سيفعله المنتخب الياباني ومدى قدرته على مواصلة نتائجه الرائعة التي حققها في دور المجموعات بتصدره لمجموعته على حساب منتخبين مرشحين للفوز باللقب ويعدان من أحسن المنتخبات في العالم وهما المنتخبان الألماني والإسباني.





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في المقابل سيكون الترقب حاضرا أيضا لمعرفة قدرة منتخب كرواتيا على المضي قدما في طريق المنافسة نحو اللقب، وتكرار ما فعله في نسخة المونديال الماضية الأخيرة بروسيا 2018 عندما تأهل إلى النهائي وكاد يحرز اللقب.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفائز من هذه المواجهة في الدور ربع النهائي المقبل يوم /الجمعة المقبل/ مع الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية.وكان منتخب اليابان حقق الإنجاز بتأهله إلى هذا الدور ثمن النهائي، بتصدره المجموعة الخامسة التي ضمته مع منتخبات ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا بحصوله على 6 نقاط من انتصارين على منتخبي ألمانيا وإسبانيا المرشحين للتأهل عن المجموعة، فيما خسر من منتخب كوستاريكا.أما منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم 2018، فقد تأهل إلى هذا الدور بحلوله وصيفا في ترتيب مجموعته السادسة خلف منتخب المغرب، بعد أن جمع خمس نقاط من تعادل مع منتخبي المغرب وبلجيكا وفوزه على المنتخب الكندي.وتعد هذه المواجهة هي الثالثة بين منتخبي اليابان وكرواتيا في كأس العالم، بعد المواجهتين الأوليين في دور المجموعات بمونديال 1998 وخسر المنتخب الياباني 0 - 1، وفي نسخة مونديال 2006 وتعادلا دون أهداف، كما تواجها وديا مرة واحدة في جوان 1997 وخسر المنتخب الكرواتي 3 - 4.