بنزرت: توجيه تنابيه لـ3 مترشحين للانتخابات التشريعيّة إثر تعمّدهم تسجيل أرقام هواتف ناخبين

أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، مجبب قديش، اليوم السبت، بأن مكتب الهيئة وجّه تنابيه لـ3 مترشحين للانتخابات التشريعية بكلّ من دائرة ماطر-أوتيك، ودائرة منزل بورقيبة-تينجة، ودائرة راس الجبل-العالية-غار الملح، تعمّدوا تسجيل أرقام هواتف مواطنين ناخبين خلال حملاتهم الانتخابية





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وبيّن المصدر ذاته ان ما أقدم عليه المترشّحون سيكون له تداعيات قانونية صارمة ويمكن ان يتحول الى جريمة انتخابية متى تواصل المترشحون الثلاثة مع المواطنين الذين تم تسجيل ارقامهم الهاتفية، سواء خلال فترة الصمت الانتخابي حيث ستكيف الجريمة بخرق الصمت الانتخابي، او خلال يوم الانتخابات وستكيف الجريمة بتكوين مركز نداء وجميعها جرائم انتخابية كبرى، وفق تعبيره.وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الفريق المراقب للحملة سجّل تعمّد تمزيق ملصقات انتخابية لمترشحين، وتم رفع محاضر في الغرض ضد مجهول لدى النيابة العامة التي وجهت تعليماتها بتشكيل فريق أمني للكشف عن ملابسات المخالفة.وذكر ان الهيئة الفرعيّة رفعت منذ بداية الحملة 7محاضر تعلّقت بتعليق ملصقات خارج الاماكن المخصصة لها، واعتماد بعض المصطلحات الجهوية، وتنظيم لقاءات انتخابية ببعض الاماكن المغلقة وغير المعلنة للهيئة.يشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إتمام مرحلة تكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، وفق نفس المصدر.