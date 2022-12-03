الخطوط التونسية تتسلم طائرة جديدة من نوع آريباص "أ320 نيو "

تسلّمت الخطوط التونسية، السبت، طائرتها الرابعة من نوع ايرباص "أ 320 نيو" من ضمن برنامج اقتناءات لتدعيم اسطولها في ظل انتعاشة قطاع الطيران بعد تقلص قيود كوفيد 19 .





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وحصلت الخطوط التونسية في السابق على 3 طائرات من نوع" أ 320 نيو" وذلك خلال ديسمبر 2021 وفيفري 2022 واكتوبر 2022 وسط خطط لتسلم طائرة اخرى سنة 2023.وتتميّز طائرة " أ 320 نيو " بمقصورة جديدة ومجهزة بالكامل من أجل أن تمنح ركابها أكبر قدر من الراحة وذلك بفضل مساحتها الواسعة وتعتبر من أفضل مقصورات الطيران المستغلّة وتتسع لـ 12 راكباً على درجة الأعمال و138 راكباً على الدرجة الاقتصادية.وتم تصميم طراز" أ 320 نيو"، التي توفّر خدمة الإنترنت اللاسلكي وأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة، وفق أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد التي توّفر اقتصادا في حجم استهلاك الوقود بنسبة 20 بالمائة وتمكّن من التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وتاتي هذه الاقتناءات الجديدة في وقت اعلنت فيه الشركة في 23 نوفمبر 2022 عن استعادة نشاطها بمطار لندن غاتويك، هذا الشتاء، بمعدل رحلتين أسبوعيّا يومي الإثنين والخميس.ويتكون أسطول الخطوط التونسية الحالي من 29 طائرة من بينه 22 طائرة من نوع ايرباص و 7 طائرات بوينغ.