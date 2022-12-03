الكاف: رصد 26 مخالفة انتخابية خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابيّة

رصدت الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف، منذ انطلاق الحملة الانتخابية والى غاية اليوم السبت، 26 مخالفة انتخابية تتعلق أساسا بتمزيق البيانات الانتخابية وصور المترشحين المعلّقة في الأماكن التي خصّصتها الهيئة للغرض، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة، عمر اليعقوبي، في تصريح لـ"وات".





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وأوضح اليعقوبي، في هذا السياق، أنه تم تسجيل خروقات ضعيفة خلال الفترة الأولى من الحملة حيث لم يقع تسجيل سوى 26 مخالفة تعلقت 24 منها بالتمزيق، واثنتان باستعمال العلم الوطني في صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأشار في هذا الباب أنه تم التنبيه على المخالفين بضرورة احترام قواعد العملية الانتخابية بكامل أنحاء الولاية التي يتنافس فيها 58 مترشحا (منهم 6 نساء) على 3 مقاعد نيابية بحساب مقعد عن كل دائرة.هذا وقد عاين مراسل "وات" بالكاف ضعف أداء بعض المترشحين الذين لم يقوموا الى حد الآن بتعليق صورهم أو بيانات برنامجهم الانتخابي بالاماكن المخصصة لهم.