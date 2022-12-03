كأس العالم قطر 2022.. مدرب بولونيا يؤكد صعوبة مواجهة فرنسا غدا

أكّد تشيسلاف ميخنييفيتش مدرب المنتخب البولوني الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة المنتخب الفرنسي غداً /الأحد/، ضمن منافسات الدور ثمن نهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.





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وقال ميخنييفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم:"المباراة صعبة ولقد قمنا بالإعداد لها، فهي مختلفة عن مباريات دور المجموعات وعلينا أن نحسن مستوانا ونعالج الأخطاء التي صاحبت أداء المنتخب في المباراة السابقة أمام الأرجنتين".وتابع: "غداً نقابل بطل العالم الذي لديه تشكيلة تضم أفضل اللاعبين في العالم ويتميز بالسرعة والأداء القوي، علينا أن نلعب معهم بضغط عالي في كل مكان في الملعب".وأشار ميخنييفيتش إلى أن الجهاز الفني للمنتخب قام بتحليل أداء المنتخب الفرنسي في مباراتيه الأولى والثانية في المونديال لكن مباراة تونس شاهدها ولم يعرضها على لاعبي المنتخب لأن المنتخب الفرنسي خاض مباراته أمام تونس بتشكيل جديد لم يعتمد عليه في المباراتين الأولى والثانية.وشدد مدرب بولونيا أنه لا يخشى المنافس، وأنهم عليهم أن يلعبوا المباراة بالشكل المعروف وإظهار إمكاناتهم العالية لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل في المونديال، مضيفاً "عملنا في الدور الأول من المونديال بقوة من أجل الوصول إلى دور الثاني، منوهاً بأنه لا يلتفت للانتقادات التي توجه له ويركز في عمله.وأوضح المدرب أن لاعبي المنتخب البولوني تدربوا جيداً ومستعدون لخوض مباراة الغد حتى لو امتدت إلى أكثر من 90 دقيقة، كما تدرب المنتخب أيضاً على ضربات الجزاء الترجيحية.وقال مدرب بولونيا: "روبرت ليفاندوفسكي لاعب متميز لكن لاعبي المنتخب لم يصنعوا له الفرص الكافية، حيث لعبنا مباريات صعبة، والمنافسون لم يتركوا لنا المساحة الكافية لصنع الفرص وعلينا أن نحسن أداء المنتخب غداً أمام فرنسا وأن نجد الحلول ونصنع الفرص الكافية لخط الهجوم حتى نحقق الفوز".من ناحيته، قال أركاديوس ميليك لاعب منتخب بولونيا: "استعددنا بالشكل المطلوب لخوض مباراة الغد التي يجب علينا أن نلعبها بقوة من أجل الفوز"، مضيفاً "غداً نواجه بطل العالم ويجب أن نقدم أفضل أداء ممكن لضمان الاستمرار في المونديال ولا نشعر بالضغط وعلينا أن نلعب بأسلوبنا ونظهر قدراتنا ونحن نتطلع للفوز رغم صعوبة المنتخب المنافس".بدوره، أوضح اللاعب بيوتر زيلينسكي أن مباراة الغد صعبة وسيخوضها المنتخب البولوني بهدف الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، مضيفاً: "يجب أن نقدم أفضل أداء خاصة أن المنتخب الفرنسي يضم أفضل العناصر في العالم ويتميز بالسرعة".