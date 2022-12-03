تونس ستتلقى زهاء 085ر2 مليار دولار على شكل تحويلات من العاملين بالخارج سنة 2022 - البنك الدولي

قدّر البنك الدولي بلوغ التحويلات المالية الى تونس، بزهاء 085ر2 مليار دولار سنة 2022، ما يشكل 5ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت سيصل فيه اجمالي التحويلات الى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عتبه 626 مليار دولار.





..



.

.. ...

وبين البنك الدولي في آخر موجز له حول "الهجرة والتنمية" ونشره، مؤخرا، ان الأرقام المتصلة بالتحويلات الى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، اي 626 مليار دولار، زادت بنسبة 5 بالمائة بالرغم من التطورات المعاكسة التي شهدتها سنة 2022 على الصعيد العالمي. علما وان حجم التحويلات يقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة سنة 2021 والبالغة 2ر10 بالمائة.وتعد التحويلات المالية مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل وتساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات وفق البنك.وتلقت تونس تحويلات مالية من مواطنيها بالخارج قاربت 195ر2 مليار دولار سنة 2021 وزهاء 367ر2 مليار دولار سنة 2020 وما يعادل 266ر2 مليار دولار سنة 2012 .وأشار التقرير الى ان التحويلات الى البلدان النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زادت بنسبة 5ر2 في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة نمو قدرها 5ر10 بالمائة سنة 2021 وذلك نظرا لتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو.ولاحظ التقرير ان تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ظلت مرتفعة عند مستوى 6 بالمائة ​​في المتوسط في الربع الثاني من سنة 2022، وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لاسعار التحويلات في العالم.وتمثل شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول أرخص وسيلة لإرسال الأموال لكن نسبة استخدام القنوات الرقمية تقل عن 1 بالمائة من إجمالي حجم المعاملات التي تم ارسالها. علما وان هذه التقنيات توفر خدمات تحويلات أسرع وأرخص بكثير من التحويلات التقليدية.وقال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، ميكال روتكوفسكي، تعقيبا على التقرير "يخفف المهاجرون مما تعانيه أسواق العمل في البلدان المضيفة من نقص العمالة ويقدمون في نفس الوقت الدعم لأسرهم من خلال التحويلات".وأضاف "لقد ساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمال على التغلب على حالات عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا وذلك في ما يتعلق بالدخل وفرص العمل. ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف".ويحلّل موجز الهجرة والتنمية الاتجاهات المسجلة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة والمتصلة بزيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وخفض تكاليف التحويلات بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.