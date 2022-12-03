المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتزم تنظيم حملة مناصرة لتوفير خدمات الصرف الصحي اللائق


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 17:23 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نيته تنظيم حملة مناصرة من أجل توفير خدمات شبكة الصرف الصحي في المناطق التي يعاني سكانها من عدم توفر هذه الخدمات.



وذكر في بلاغ له اليوم السبت، أنه سينطلق قريبا في انجاز عمل ميداني للوقوف على ما وصفه ب" التقصير الحاصل من طرف الديوان الوطني للتطهير"، مشيرا، الى أنه سيكشف عما وصفها بالتجاوزات والاخلالات الحاصلة في شبكة الصرف الصحي.
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ودعا متساكني العديد من المناطق التي تعاني من الحرمان من خدمات الصرف الصحي اللائق ومن حقهم في التمتع ببيئة سليمة، الى الابلاغ عن حالات التلوث بالمياه المستعملة سواء ان كانت صناعية أو منزلية.
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وأشار الى أن الانتهاكات المرتبة بالحق في التمتع بخدمات الصرف الصحي اللائق، تشمل الغياب التام لشبكات الصرف الصحي أو تهالكها وتجاوز محطات الضخ لطاقة استيعابها، أو في رداءة عملية معالجة المياه.


ونبّه، من أن تسجيل أي حالة من هذه التجاوزات قد ينجر عنه سيلان المياه المستعملة في الطبيعة ومحيط عيش المتساكنين وما يسببه من اضرار على البيئة وصحة الانسان، مؤكدا، ضرورة توثيق هذه الانتهاكات في اطار دفاع المواطنين عن حقهم في بيئة سليمة طبقا لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور وبما ينسجم مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.


وأكد المنتدى، أن دعوته الموجّهة الى المواطنين لرصد الانتهاكات المرتبطة بتدهور أو انعدام خدمات الصرف الصحي تهدف الى توثيق شهادات حية في شكل صور أو مقاطع فيديو، داعيا، الى ارسالها اليه قبل يوم موفى ديسمبر الحالي.

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