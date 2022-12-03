قبلي: عقد ندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل حول مستجدات ملف شركة البستنة والتحركات الاحتجاجية المقبلة

انتظمت، صباح اليوم السبت، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، ندوة صحفية خصصت لابراز تطورات ملف شركة البيئة والغراسسات والبستنة والخطوات التصعيدية التي سيتم تنفيذها للدفاع على حقوق العملة.





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واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر خلال الندوة انه وعلى ضوء عدم صرف اجور العملة لثلاثة اشهر متتالية، علاوة على اخلال الحكومة بوعودها في تامين المرافقة المالية لشركة البستنة، فانه قد تقرر استئناف التحركات الاحتجاجية والعودة للاعتصام الذي تم تعليقه منذ 22 سبتمبر الماضيواضاف لحمر ان الطرف النقابي قد راسل مؤخرا السلط الجهوية ورئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والمصالح ذات الصلة بملف شركة البستنة لدعوتهم الى عقد جلسة مستعجلة للتباحث حول ملف الشركة والتوصل الى الحلول التي من شانها ان تساهم في تفادي التحركات التصعيدية للعملة في ظل حالة التململ التي باتت ملموسة في صفوفهم، الا ان الاتحاد الجهوي والنقابة الاساسية لم تتلق اي تجاوب مع المراسلات، وعليه تقرر استئناف الاحتجاجاتواشار المصدر ذاته الى ان السلط الجهوية قد اعلمتهم بوجود نية حكومية لادماج عدد من العملة صلب الوزارات التي يعملون بها، الا انه لا توجد وثائق رسمية تثبت هذا التوجه وتجعل منه مقترحا رسميا قابلا للتدارس من قبل الطرف النقابي، وبين ان التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ مطلع الشهر الجاري لن تتوقف ما لم يتم التوصل الى حل جذري لملف البستنة، كما ان التحركات ستطال مختلف مراكز السيادة بالجهة وحضائر انتاج كافة الشركات البترولية المنتصبة بالصحراء