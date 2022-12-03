إحداث جمعية " غرين تاك" الناشطة في مجال معالجة النفايات والبيئة والطاقات المتجددة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية التونسية الفرنسية عن إحداث جمعية " غرين تاك" غير الربحية ، والتي تجمع أصحاب المؤسسات الذين ينشطون بشكل رئيسي في جمع ومعالجة النفايات الصناعية والبيئة والطاقات المتجددة .





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وبينت الغرفة أن الجمعية عقدت يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 ، اجتماعها العام التأسيسي وشرعت في انتخاب لجنة إدارتها ورئيسها، مكثر زناد.وأضاف المصدر ذاته، "أن هذه الجمعية الطموحة تأتي في وقت أصبح فيه حياد الكربون عاملا محددا لتحويل أنظمة الإنتاج، لدعم الجهود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة والإنتاج الأخضر".وقد حددت الجمعية أهدافا تتمثل في جعلها مصدرا للاقتراحات وتعزيز تبادل الخبرات وثقافة التنمية المستدامة والإنتاج النظيف.يشار إلى أن هذه الجمعية تم إنشاؤها من قبل الغرفة التجارية الصناعية التونسية الفرنسية، التي كانت قد أحدثت سنة 2006 مجموعة صناعات الطيران والفضاء التونسية " غيتاس" كما أسست في سنة 2020، الجمعية التونسية لمصنعي البلاستيك " أتيب".