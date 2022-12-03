الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2: رفع ثلاث مخالفات منذ انطلاق الحملة الانتخابية

افادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2 سنية بولعابي انه تم خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية التشريعية التي انطلقت في 25 نوفمبر الفارط، تسجيل 3 مخالفات بمختلف الدوائر الانتخابية الراجعة بالنظر للهيئة الفرعية

وبينت السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه المخالفات الثلاث سجلت في الدائرة الانتخابية باردو، وتعلقت مخالفتان بنشاطين غير مصرح بهما ومخالفة واحدة اتصلت بتعليق معلقات في الأمان غير المخصصة.







وأضافت المتحدثة انه منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر والى حدود اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 تم التصريح بإنجاز 31 نشاطا انتخابيا في الدوائر التابعة للهيئة الفرعية تونس 2 لكن لم يتم القيام سوى ب 8 أنشطة فقط وتمحورت هذه الانشطة الانتخابية حول اجتماعات عامة وتوزيع مطويات ونصب خيمات انتخابية وعقد اجتماعات بالمقاهي.

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يشار الى ان عدد المترشحين الراجعين بالنظر للهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2 ، يبلغ 21 مترشحا منهم 3 نساء، يتنافسون على 6 مقاعد، موزعين على 6 دوائر انتخابية وهي دائرة قرطاج- المرسى ودائرة حلق الوادي ودائرة الكرم ودائرة حي الحضراء-المنزه ودائرة العمران-العمران الاعلى ودائرة التحرير-باردو



وأضافت المتحدثة انه منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر والى حدود اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 تم التصريح بإنجاز 31 نشاطا انتخابيا في الدوائر التابعة للهيئة الفرعية تونس 2 لكن لم يتم القيام سوى ب 8 أنشطة فقط وتمحورت هذه الانشطة الانتخابية حول اجتماعات عامة وتوزيع مطويات ونصب خيمات انتخابية وعقد اجتماعات بالمقاهي.يشار الى ان عدد المترشحين الراجعين بالنظر للهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2 ، يبلغ 21 مترشحا منهم 3 نساء، يتنافسون على 6 مقاعد، موزعين على 6 دوائر انتخابية وهي دائرة قرطاج- المرسى ودائرة حلق الوادي ودائرة الكرم ودائرة حي الحضراء-المنزه ودائرة العمران-العمران الاعلى ودائرة التحرير-باردو