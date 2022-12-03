نقابة المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة تقرر إيقاف النشاط في كامل أنحاء الجمهورية يوم 5 ديسمبر 2022

قرر المكتب التفيذي للغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، إيقاف نشاطهم في كامل أنحاء الجمهورية ابتداء من يوم الإثنين 5 ديسمبر.





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وقالت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتدجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدرته، اليوم السبت، " بعد تفويض الجلسة العامة للمكتب التنفيذي للغرفة النقابية اتخاذ القرارات اللازمة، فإن هذا الأخير وجد نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل أنحاء الجمهورية بداية من يوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء".وأوضحت أن هذا القرار يأتي على خلفية" عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات الذي سبب لها أزمة خانقة"، وفق البيان ذاته.يذكر أن الغرفة النقابية أجلت إيقاف النشاط ، الذي كان مقررا بداية من يوم 15 نوفمبر 2022 على إثر تلقيها وعود جدّية من السلطات لايجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع.وأكد أمين مال الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، أحمد كراي، بأنّ ذلك ما دفع الغرفة لقرار تأجيل ايقاف النشاط لشهر ديسمبر 2022، في انتظار تقييم مدى تطبيق الوعود المقدّمة في هذا الملف.وبين كراي، أن السلطات لم تستجب لطلب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة المتعلق بالحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006.يذكر أن حوالي 80 مؤسسة في تونس تنشط في مجال توزيع الأدوية بالجملة.