أحزاب العمال والجمهوري والتيار والتكتل والقطب تدعو الى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي"تفتقد لأبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية"


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 10:56 قراءة: 1 د, 29 ث
      
دعا كل من حزب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب في بيان مشترك، الناخبين الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر الجاري، واعتبرت هذه الاحزاب ان الانتخابات التشريعية "المزعومة" تفتقد لأبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية .


وأكدت الاحزاب الخمسة أنه تم سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر استفتاء لم تبلغ فه نسبة المشاركة رغم تسخير امكانيات الدولة، ثلث الناخبين مضيفة ان هذا الدستورنزع عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد الرئيس الذي وصفه " بصاحب الأمر والنّهي والذي ألغى دور البرلمان الرقابي للسلطة التنفيذية "

..

.

واعتبرت الاحزاب الموقعة على البيان انه تم وضع قانون انتخابي، "بشكل انفرادي، فوقي، أقصى الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى وألغى التمويل العمومي" بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية و يفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية.

كما ورد في البيان ان هيئة انتخابات تم تنصيبها وهي موالية تعمل تحت الأوامر وتحتكر كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية للحاكم بأمره.
..
...


واعتبرت هذه الاحزاب أن هذه التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية تندرج ضمن ما وصفه "بمسار الانقلاب" الذي أقدم عليه قيس سعيد والذي بموجبه "منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا."

و شدد البيان على ان البلاد بلغت في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد ...واستفحال المديونية وانخرام المالية العمومية وعجز الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج" .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257801



World cup
  16:00 Pays-Bas - Etats-Unis
  20:00 Argentine - Australie

En continu...

Toutes les news...
السبت 03 ديسمبر 2022 | 9 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:15 05:43
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1421°-1222°-1423°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   