الرابطة الاولى - جدولة بقية جولات المرحلة الاولى

تستانف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها يوم 11 ديسمبر الجاري من خلال اجراء مقابلات تدارك الجولة الاولى من المرحلة الاولى للبطولة .
وستكون جدولة بقية جولات المرحلة الأولى للبطولة حسب بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم كالاتي.
وستكون جدولة بقية جولات المرحلة الأولى للبطولة حسب بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم كالاتي.
- يوم 11 ديسمبر 2022 : تدارك الجولة الأولى
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- يوم 14 ديسمبر 2022 : تدارك الجولة الثانية
- يوم 21 ديسمبر 2022 : تدارك الجولة الثالثة
- يوم 25 ديسمبر 2022: تدارك الجولة الرابعة
- يوم30ديسمبر 2022 :تدارك الجولة الخامسة
- 8 جانفي 2023: الجولة الثامنة
- يومي 11و 12 جانفي 2023: الجولة التاسعة
- يومي 14 و15 جانفي 2023: الجولة العاشرة
- يومي21و22 جانفي2023: الجولة الحادية عشرة
- يوم25و26 جانفي 2023: الجولة الثانية عشرة
- يومي 28و29 جانفي 2023: الجولة الثالثة عشرة
- يومي 4و5فيفري2023: الجولة الرابعة عشرة
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