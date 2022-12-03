الرابطة الاولى - جدولة بقية جولات المرحلة الاولى


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 10:55 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تستانف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها يوم 11 ديسمبر الجاري من خلال اجراء مقابلات تدارك الجولة الاولى من المرحلة الاولى للبطولة .
وستكون جدولة بقية جولات المرحلة الأولى للبطولة حسب بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم كالاتي.


- يوم 11 ديسمبر 2022 : تدارك الجولة الأولى
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- يوم 14 ديسمبر 2022 : تدارك الجولة الثانية
- يوم 21 ديسمبر 2022 : تدارك الجولة الثالثة
- يوم 25 ديسمبر 2022: تدارك الجولة الرابعة
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- يوم30ديسمبر 2022 :تدارك الجولة الخامسة
- 8 جانفي 2023: الجولة الثامنة
- يومي 11و 12 جانفي 2023: الجولة التاسعة
- يومي 14 و15 جانفي 2023: الجولة العاشرة
- يومي21و22 جانفي2023: الجولة الحادية عشرة
- يوم25و26 جانفي 2023: الجولة الثانية عشرة
- يومي 28و29 جانفي 2023: الجولة الثالثة عشرة
- يومي 4و5فيفري2023: الجولة الرابعة عشرة

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