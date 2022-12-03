وزير الخارجية يلتقي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، يوم الجمعة، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي، الذّي قدم له لمحة عن برنامج عمل الهيئة للفترة القادمة مستعرضا مختلف مهامها وأنشطتها وشراكاتها.







وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية دور هذه المؤسسة العربية في تنسيق جهود الدول الأعضاء فيها في مجال إنتاج الطاقة الذرية للأغراض السلمية ودعم العمل العلمي العربي المشترك، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.



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وتناول الوزير مع المدير العام للهيئة أهمية تطوير مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية خصوصا فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وتحقيق الانتقال الطاقي وضمان الأمن المائي عبر تقنية تحلية المياه.



وعبر الجرندي بالمناسبة عن دعم تونس لعمل الهيئة التّي تتّخذ من بلادنا مقّرا لها واستعدادها لمزيد تعزيز التعاون معها باعتبارها مؤسسة عربية علمية رائدة.

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وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية دور هذه المؤسسة العربية في تنسيق جهود الدول الأعضاء فيها في مجال إنتاج الطاقة الذرية للأغراض السلمية ودعم العمل العلمي العربي المشترك، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.وتناول الوزير مع المدير العام للهيئة أهمية تطوير مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية خصوصا فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وتحقيق الانتقال الطاقي وضمان الأمن المائي عبر تقنية تحلية المياه.وعبر الجرندي بالمناسبة عن دعم تونس لعمل الهيئة التّي تتّخذ من بلادنا مقّرا لها واستعدادها لمزيد تعزيز التعاون معها باعتبارها مؤسسة عربية علمية رائدة.