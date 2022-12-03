كأس العالم  قطر 2022.. ريغوبير سونغ مدرب الكاميرون يؤكد فخره بأداء لاعبيه أمام البرازيل

أكد ريغوبير سونغ مدرب المنتخب الكاميروني، فخره وسعادته بأداء لاعبيه أمام البرازيل، والذين حققوا الفوز بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على معلب لوسيل في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال مدرب الكاميرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا فخور بأداء لاعبي المنتخب في المباراة حيث كانوا محاربين حقيقيين. فوزنا يؤكد تطورنا مع هذا الجيل الصاعد في كرة القدم الكاميرونية".



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وأضاف : "نغادر المونديال بحسرة على المباراة الأولى والفرص التي أهدرناها لأننا كنا نرغب في تحقيق الأفضل.. بطولة كأس العالم علّمتنا الكثير، وعلينا أن نقوم بالأفضل في المستقبل وأن نتفادى الوقوع في الأخطاء في المباريات الأولى.. نحن سعداء بالفوز لكن خروجنا من البطولة جعل السعادة ناقصة.. لقد لعبنا بشكل جيد، ونحن نشعر بالندم وعلينا أن ننظر إلى الناحية الإيجابية في البطولة، وأنا راض عن أداء المنتخب امام البرازيل".وأكد مدرب الكاميرون أن منتخبه تطور كثيراً وتحسّن أداؤه. وقال: "سنقوم بتعزيز روح الفريق، وروح الأسود التي يجب أن تكون مفتاح الأداء للكاميرون في البطولات المقبلة، لقد أظهرنا أنه بإمكاننا أن نكون منتخباً قوياً ومتطوراً".. مشيرا إلى أن الفوز على البرازيل تاريخي للمنتخبات الإفريقية.ومن جانبه، أعرب ديفيز إباسي حارس مرمى الكاميرون عن سعادته بالفوز الذي تحقق على البرازيل بهدف دون مقابل.وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نحن سعداء بالفوز الذي تحقق ، لكن أيضاً نشعر بالحزن للخروج من البطولة التي كنا نطمح لتحقيق الكثير فيها".وأضاف: "عندما بدأت اللعب في الكاميرون لم يكونوا يعرفونني، لكن الكثيرين منهم دعموني، وبفضل هذا الدعم وصلت إلى المستوى الذي قدّمته في المباراة ".