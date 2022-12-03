كاس العالم 2022 - برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022 لكرة القدم بعد انتهاء دور المجموعات أمس الجمعة
(بتوقيت تونس ):
(بتوقيت تونس ):
- السبت 3 ديسمبر 2022 :
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(16.00) هولندا - الولايات المتحدة (ملعب الخليفة)
(20.00) الأرجنتين - أستراليا (أحمد بن علي)
- الأحد 4 ديسمبر 2022 :
(16.00) فرنسا - بولندا (الثمامة)
(20.00) إنقلترا - السنغال (البيت)
- الاثنين 5 ديسمبر 2022 :
(16.00) اليابان - كرواتيا (الجنوب)
(20.00) البرازيل - كوريا الجنوبية (974)
- الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 :
(16.00) المغرب - إسبانيا (المدينة التعليمية)
(20.00) البرتغال - سويسرا (لوسيل)
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