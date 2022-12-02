بنزرت: إجراءات جهوية لمعالجة وحسن حوكمة التصرّف في المواد الخطيرة منتهية الصلوحية


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 22:49 قراءة: 0 د, 44 ث
      
مثّل موضوع حسن حوكمة التصرف في المواد الخطيرة منتهية الصلوحية بعدد من المؤسسات الخاصة والعمومية، ابرز محاور جلسة عمل التأمت، اليوم الجمعة، بإدارة الكاتب العام للولاية فيصل الجويني وحضور ممثلي المصالح المتداخلة الجهوية والمركزية.


وتعهّد ممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، خلال الجلسة، بتوفير قائمة في المؤسسات الخاصة المتخصّصة في معالجة النفايات الخطرة، ومراسلة سلط الاشراف حول القطاعات التي تستعمل تلك المواد في نشاطها اليومي على غرار مصالح التربية، والتعليم العالي، والصحة، والصناعة، وذلك من أجل تجميع المواد منتهية الصلوحية في كتلة موحدة ومدّ الشركات المتخصّصة في معالجتها بها وفق الإجراءات العلمية والقانونية الواجبة ورفع درجات التأمين والسلامة البشرية والمهنية والبيئية.

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يشار إلى ان الجلسة انعقدت بحضور كلّ من رئيس مركز المواد الخطرة ببنزرت، ورئيس المصلحة الفنية بالحماية المدنية ببنزرت، وممثّل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ورئيس مركز المواد الخطرة بماطر، والمصالح الأمنية، علاوة على دائرة الشؤون السياسية بمركز الولاية والمصلحة المكلفة بمتابعة الملف.

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