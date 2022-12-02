كاس العالم 2022: مدرب المنتخب الأسترالي يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الأرجنتين

أكد "غراهام أرنولد" مدرب المنتخب الأسترالي، جاهزية فريقه الكاملة لمواجهة الأرجنتين، غداً السبت، في الدور ثمن النهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، اليوم الجمعة، إن فريقه تعلم درس الخسارة في مباراته الأولى أمام فرنسا، خاصة وأن المنتخب الأسترالي لم يكن جاهزاً حينها بالشكل الكافي، مشيراً إلى أنه يحترم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين باعتباره نجماً موهوباً له مسيرة رائعة وإنجازات مهمة، لكنه يسعى مع لاعبيه لعبور عقبة المنتخب الأرجنتيني والتأهل للدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأسترالية.



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وأكد أن منتخب الأرجنتين لديه أسماء لامعة في كافة الخطوط بخلاف أن الشعب الأرجنتيني بطبعه عاشق لكرة القدم، وبالتالي المواجهة صعبة، لكنه مؤمن بقدرات لاعبيه لتقديم أفضل ما يمكن من أجل تحقيق النتيجة المرجوة.ولفت إلى أنه لم يستقر بعد على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، موضحاً أنه تابع وحلل مباراة الأرجنتين التي خسرها أمام السعودية، مضيفاً في هذا السياق: "عندما لعب المنتخب السعودي بضغط كبير على الأرجنتين، نجح في مباغتة المنافس، وهو أمر مهم بالنسبة لنا في مباراة الغد".وأوضح أرنولد أن البطولة الأسترالية قوية وساهمت في منح المنتخب لاعبين مميزين، ولا تقل عن بطولات أوروبا.من جهته قال "هاري سوتار" مدافع أستراليا، إن فريقه قادر على تقديم مستوى قوي في لقاء الأرجنتين، مشيراً إلى أن المنتخب الأسترالي سيقدم كل ما لديه للعبور إلى الدور ربع النهائي رغم صعوبة المواجهة ضد الأرجنتين.