كأس العالم قطر 2022 - مدرب البرازيل يؤكد احترامه لمنتخب الكاميرون قبل مواجهة الغد

أكد أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم احترامه لمنتخب الكاميرون قبل مواجهة الفريقين غداً الجمعة بملعب لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأشار تيتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إلى اعتماده على طريقة لعب متوازنة خلال كأس العالم، مع التركيز على اللعب بفاعلية هجومية أمام المنافسين، لافتاً إلى أن سويسرا لعبت بخطة دفاعية قوية خلال المواجهة الماضية، لذلك تأخر تسجيل المنتخب البرازيلي لهدف الفوز.





وقال تيتي إنه لا يعرف بعد التشكيلة التي سيلعب بها أمام الكاميرون غداً، منوهاً بأنه يلعب كل مباراة على حدة ولا يفكّر حالياً في مباراة الدور الـثاني.

وعن إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين غداً بعد ضمان التأهل للدور ثمن النهائي، قال مدرب البرازيل: "كل مدرب يعرف مصلحة منتخبه، يمكن لكل مدرب أن يقرّر على المستوى العملي خطته، وبإمكانه أخذ القرار قبل كل مباراة، ويجب إعطاء جميع اللاعبين فرصة إظهار مواهبهم لي".

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مضيفاً "سندخل المباراة باحترام كبير لمنتخب الكاميرون".





وقال تيتي إنه لا يعرف بعد التشكيلة التي سيلعب بها أمام الكاميرون غداً، منوهاً بأنه يلعب كل مباراة على حدة ولا يفكّر حالياً في مباراة الدور الـثاني.وعن إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين غداً بعد ضمان التأهل للدور ثمن النهائي، قال مدرب البرازيل: "كل مدرب يعرف مصلحة منتخبه، يمكن لكل مدرب أن يقرّر على المستوى العملي خطته، وبإمكانه أخذ القرار قبل كل مباراة، ويجب إعطاء جميع اللاعبين فرصة إظهار مواهبهم لي".مضيفاً "سندخل المباراة باحترام كبير لمنتخب الكاميرون".