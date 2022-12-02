كأس العالم قطر 2022 - مدرب الأرجنتين: المفاجآت جزء من كرة القدم

أكد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني أن فريقه سيواجه منافساً صعباً عندما يلتقي نظيره الأسترالي، غداً السبت، في الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة إن "المنتخب الأسترالي فريق جيد وسيكون منافساً قوياً، وعلى فريقي تقديم أفضل مستوياته لتجاوزه".



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وأضاف سكالوني إن ما حدث مع المنتخبات الكبيرة في النسخة الحالية من البطولة لم يشكّل مفاجأة بالنسبة له، مؤكداً أن هذه هي كرة القدم والمفاجآت جزء منها.وحول ما إذا كان يتوقع أداءً مختلفاً من المنتخب الأسترالي في مباراة الغد، قال سكالوني "هناك منتخبات يمكن أن تغيّر بعض الجوانب في طريقة اللعب لكنها لا تغيّر طريقة اللعب بنسبة 100 بالمائة، وأحياناً يكون هذا الأمر إيجابياً خاصة في صورة التعرّض لحالات إصابات، وبالتالي يكون على الفرق التكيف مع هذه الأمور"، مضيفاً "علينا أن نطبّق الفلسفة نفسها على أنفسنا، فأحياناً نتغير في الجانب الدفاعي أو غيره، وهذا يعتمد على طريقة لعب المنافس".وعن إمكانية إجراء تغييرات في طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني قال سكالوني "لا أعرف، يجب أن أشاهد حصة التدريب كي أرى مستوى أداء لاعبينا، نحن نعرف أفضل اللاعبين ونظن أنهم الأنسب للمباراة القادمة، لكننا سنجري تقييماتنا أولاً وبعدها ستكون لدينا فكرة حول طريقة لعبنا في مباراة الغد".وأَضاف "علينا ألا نبالغ في الثقة بأنفسنا ويجب أن نقدّم أفضل أداء ممكن ثم نرى كيف ستسير الأمور".وحول ما إذا كان يتوقع صعوبة كبيرة في مواجهة أستراليا باعتباره فريقاً آسيوياً، خاصة بعد الهزيمة أمام السعودية في المباراة الأولى، قال سكالوني "نعم ستكون مباراة صعبة ولكن ليس لأنه منتخب آسيوي بل لأنه منتخب جيد وقوي، وكما قلت سابقاً، هذه مسابقة كأس العالم، ومرحلة المجموعات قد انتهت، وأتمنى أن نقدّم أداءً جيداً في الدور الثاني".وأشاد سكالوني بالدعم الجماهيري للمنتخب الأرجنتيني، وقال "نحن دائماً نقدّر هذا الدعم الجماهيري ونستمتع به، وأتمنى أن تكون مباراة الغد مشابهة لمباراتنا مع بولندا لأننا كنا نشعر بدعم هائل".بدوره أكد رودريغو دي بول لاعب المنتخب الأرجنتيني، أن مواجهة أستراليا ستكون شبيهة بمباراة بولونيا في ختام دور المجموعات من الجانب البدني.وقال دي بول، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن أستراليا منافس قوي بدنياً ويملك سرعات على مستوى الأجنحة، موضحاً أن الأرجنتين ستعتمد على الاستحواذ، مضيفاً "لا أعذار أمام أستراليا، فالجميع يستطيع التعامل مع ضغط المباريات وعدم الحصول على راحة كافية بعد لقاء بولونيا".وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني لم يخسر منذ فترة طويلة قبل كأس العالم، وهو ما جعل الهزيمة أمام السعودية أمراً غريباً بالنسبة له ولزملائه.واختتم تصريحاته قائلاً "المنتخب الأرجنتيني أثبت قوة شخصيته بعد هذه المباراة، وعاد بقوة للمونديال وتأهل إلى الدور الـثاني. كأس العالم ليس مسابقة سهلة بدليل خروج بلجيكا وألمانيا مبكراً بجانب معاناة إسبانيا في التأهل".