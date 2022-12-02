بمناسبة اليوم العالمي لالغاء الرق: تونس تشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل مكافحة الهجرة غير نظامية والجريمة المنظمة


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 19:35 قراءة: 1 د, 16 ث
      
شددت تونس، الجمعة، على أهمية تضافر الجهود من أجل مكافحة الهجرة غير نظامية والجريمة المنظمة وتبني مقاربة تشاركية قائمة على الحقوق الإنسانية والتنمية المتضامنة من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة.


وأكدت في بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق الموافق لـ2 ديسمبر من كل سنة، على أهمية إرساء مقاربات تكرس عدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية، مؤكدة عزمها على المضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من اتجار بالبشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات.

..

.

وأشارت في ذات البيان إلى توثيق التقارير الأممية لأكثر من 50 مليون شخص عبر العالم ربعهم من الأطفال يرزحون تحت وطأة الرق والعبودية، ما يستدعي مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة والحد من تداعياتها من خلال القضاء على أسبابها ومسبباتها والكشف المبكر عنها.

وذكرت أن تونس تعد أول دولة على المستوى العالمي تلغي الرق والعبودية بمقتضى وثيقة رسمية صادرة في 23 جانفي 1846
..
...


وأكدت الوزارة سعي تونس إلى إثراء تجربتها التاريخية الرائدة وتعزيز إرثها الإصلاحي من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري عبر إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه، المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت أن إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تعد الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، محطة هامة تكرس ريادة بلادنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257771



World cup
  16:00 Corée du Sud - Portugal 2-1
  16:00 Ghana - Uruguay 0-2
  20:00 Serbie - Suisse
  20:00 Cameroun - Bresil

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 02 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:14 05:42
Babnet
15°
 Babnet18° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1321°-1420°-1222°-1322°-14
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   